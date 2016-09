En mandlig bilist blev natten til fredag ramt af et stenkast, da han kørte på motorvejen ved Gullestrup lidt uden for Herning. Arkivfoto.

Sten kastet fra motorvejsbro i Midtjylland

En bilist blev ramt af en sten tæt ved Herning. Politiet leder nu efter for to mulige gerningsmænd.

En mandlig bilist blev natten til fredag ramt af et stenkast, da han kørte på motorvejen ved Gullestrup lidt uden for Herning.

Manden kom ikke til skade.

Den chokerede bilist så to personer køre væk på en knallert på motorvejsbroen. Og de to personer vil Midt- og Vestjyllands Politi gerne snakke med.

- Det er ikke sikkert, de to mænd har noget med hele episoden at gøre, men vi vil meget gerne høre fra folk, hvis de kan hjælpe os videre i efterforskningen, siger Jens Claumarch, til TV MidtVest.

- Det kan være, vi er heldige at finde fingeraftryk på den. Hvis sporene matcher nogen af de personer, vi i forvejen har i vores register, så vil det bonne ud, siger Jens Claumarch, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Stenen var af relativt lille størrelse. Alligevel lavede den en flænge på godt og vel en centimeter i forruden.

Det er anden gang på to dage, at en bilist er blevet udsat for stenkast på Herning-egnen. Onsdag morgen på et motorvejsstykke nord for Herning blev en lastbil ramt af en sten eller en anden genstand, som faldt fra en motorvejsbro.

De seneste uger har været præget af flere episoder, hvor sten er blevet kastet fra motorvejsbroer forskellige steder i landet.

Det mest alvorlige tilfælde var 21. august, hvor en 33-årig tysk mor omkom, da blandt andet en 30 og 9,5 kilo tung betonflise blev kastet ned fra motorvejsbroen ved Langesøvej på Fyn.

Hendes 36-årige mand kom alvorligt til skade, mens deres femårige søn er uskadt.