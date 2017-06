Stedfar til bortført pige: Hun er glad og smiler

Episoden fandt sted onsdag, og siden er en 33-årig mand blevet varetægtsfængslet sigtet for at have bortført og forgrebet sig seksuelt på den fireårige.

Pigen kom tilbage til børnehaven efter cirka en time, og hun har det efter omstændighederne godt. Det fortæller hendes stedfar til DR Østjylland og TV2 Østjylland.

- Det første hun siger er, at der er en mand, der havde løftet hende over hegnet. Det næste, hun siger, er de yderligere detaljer om, hvad der er sket, siger han til TV2 Østjylland.

Pigen fortæller ifølge stedfaren, at manden var sød over for hende og havde nogle søde hunde. Han gav hende chokoladekiks, men så gjorde han også noget ved hende, som hun syntes, var ulækkert.

Den fireårig opfører sig, som hun plejer. Hun "smiler, griner og ligner sig selv", men kan dog godt mærke, at noget er anderledes.

- Hun er faktisk glad og smiler, og det er jeg taknemmelig for. Det er først i dag (Torsdag, red.), det så småt går op for hende, at den er gal. Hun så sin børnehave i fjernsynet i morges, og da gik det op for hende, siger stedfaren til DR Østjylland.

Familien er taknemmelig for, at pigen er i sikkerhed. Hun var selv med til at lede politiet på sporet af den mistænkte, fordi hun kunne give et godt signalement af ham.

- Der var to hunde i huset, hvor det skete, og allerede inden politiet viste et billede af de to hunde, fortalte hun om farverne og størrelsen på dem, og hvad den ene hed, siger pigens stedfar til DR Østjylland.

- Hun kunne også beskrive hans påklædning og hår, fortæller han.

Den 33-årige mand er kendt af politiet i forvejen, men ikke for lignende sager.

Pigen forsvandt, mens hun var i børnehavens varetægt. Stedfaren bebrejder dog ikke pædagogerne for episoden.

- Min første tanke var, hvordan kan det her ske. Men jeg bebrejder ikke børnehaven noget som helst. De er underbemandet ligesom mange andre steder. Jeg kunne mærke, at de var ude af den og kede af det, siger han til TV2 Østjylland.