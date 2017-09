Statsrevisorerne vil granske DR's lønforhold

Det har Statsrevisorerne besluttet på et møde onsdag, bekræfter formand for Statsrevisorerne, Peder Larsen (SF), over for Mediawatch.

- Vi havde det på dagsordenen i går og besluttede, at der skal gennemføres en undersøgelse af lønforholdene, siger statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF) til Mediawatch.

Statsrevisorerne kan som de eneste bede Rigsrevisionen om en undersøgelse.

Ifølge Peder Larsen vil der nu blive udarbejdet et undersøgelseskommissorium, der senest vil blive godkendt på næste møde 11. oktober og muligvis inden, hvis det kan blive godkendt ved en skriftlig votering.

Kravet om en undersøgelse kommer, efter at ledelsen i DR har været under kraftig kritik fra begge sider af Folketinget efter afsløringer om høje fratrædelsesordninger og lønninger.

Et flertal har krævet både en undersøgelse af Rigsrevisionen og en redegørelse fra DR selv.

Blandt andet er det blevet afsløret af Ekstra Bladet, at kulturminister Mette Bock (LA) fik et gyldent håndtryk på to millioner kroner, da hun i 2009 opsagde sit job som programdirektør i DR.

Foruden sagen om Bock er det blevet afsløret, at DR's tidligere mediedirektør Gitte Rabøl opretholdt sin løn på 2,1 millioner kroner, da hun blev ekstern mangfoldighedskonsulent i DR.

Hun har nu trukket sig fra jobbet.

DR har tidligere oplyst i et skriftligt svar til Ritzau, at man har et "godt samarbejde med Rigsrevisionen" og er klar til at levere alle de oplysninger, der måtte efterspørges.

Den vil omfatte de licensfinansierede mediehuse DR, TV2 Regionerne og Radio24syv. Om TV2 er omfattet er uafklaret.

Peder Larsen forventer, at Rigsrevisionens beretning vil tage et halvt til et helt år at udarbejde.