Forsvaret har "en mangelfuld styring" af de effektiviseringer, der blandt andet skal betale for indkøb af nye kampfly, lyder kritikken fra Statsrevisorerne. Arkivfoto.

Statsrevisorer sår tvivl om finansieringen af nye kampfly

Når Danmark skal købe nye kampfly, skal pengene findes gennem effektiviseringer inden for Forsvarets egne økonomiske rammer.

Og dermed er der risiko for, at Forsvaret ikke kan leve op til forudsætningen om, at kampflyene skal finansieres gennem effektiviseringerne i Forsvaret.

Regeringen indgik i juni aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Radikale om at indkøbe 27 nye F-35-kampfly. De skal erstatte de nuværende F-16-kampfly.

Af de cirka 20 milliarder kroner, kampflyene koster, kommer tre milliarder kroner fra effektiviseringer på Forsvarsministeriets område og 2,3 milliarder kroner fra besparelser. 13,4 milliarder kroner skal komme fra Forsvarets budget til drift og køb af materiel.

Statsrevisorerne kritiserer yderligere, at Forsvarsministeriet ikke har kendskab til, om effektiviseringerne kan gennemføres, uden at de operative kapaciteter reduceres.

Det er politisk bestemt, at Forsvarsministeriets bevillinger løbende reduceres ved at gennemføre effektiviseringer. Det skal samlet set give et fast årligt provenu på 2,4 milliarder kroner, når det er fuldt indfaset til næste år.

Men i 2013 og 2014 levede Forsvaret ikke op til aftalen. Det gjorde man i 2015 - men her var 200 millioner kroner af summen fundet ved en lagerreduktion og altså ikke en effektivisering.

Det betyder, at Forsvarsministeriet mangler at finde effektiviseringer for 225 millioner kroner, som så skal indhentes i år og næste år.

Statsrevisorerne ser en risiko for, at Forsvaret ikke når i hus med effektiviseringsmålet, før 2017 er omme.

Derudover peger Statsrevisorerne på risikoen for, at Danmark ikke kan leve op til sin forpligtelse til at deltage med en fuldt uddannet reaktionsgruppe i det høje beredskab til Nato i 2017.