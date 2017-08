Statsrevisorer overvejer klage over Løkke i kvotekonge-sag

- Det finder jeg upassende, lyder dommen fra Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), på et pressemøde onsdag.

- Det er manglende respekt fra statsministerens side over for Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, og det er vi selvfølgelig ikke begejstret for, siger han.

Og den udlægning er Statsrevisorernes næstformand, Henrik Thorup (DF), enig i.

- Det er statsministerens beslutning. Det er ikke noget, vi kan blande os i, men jeg er enig i det, som formanden har sagt her, siger han.

Statsrevisorerne overvejer nu at indgive en klage over Lars Løkke Rasmussen til Folketingets øverste instans, præsidiet. Adspurgt hvad en sådan klage i så fald skulle gå på, svarer Peder Larsen:

- Det kunne være en opfordring til statsministeren om at respektere de uskrevne regler for, hvordan man arbejder sammen.

- Han burde have afventet beretningen i sin endelige udgave. Hvis han havde brug for en begrundelse for at tage området fra Lunde Larsen, skulle han ikke have brugt dette, men have fundet andre og bedre argumenter.

Statsministeren har flyttet fiskeriet ind under Udenrigsministeriet, hvor det bliver minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde Karen Ellemann (V), der skal rydde op og opbygge en helt ny fiskeristyrelse.

Manøvren bliver af kommentatorer udlagt som et forsøg på at tækkes støttepartiet Dansk Folkeparti, der har været ude efter Esben Lunde Larsen, samt et forsøg på at tage brodden af sagen før onsdagens pressemøde.

- Det er jo i hvert fald en mistanke, man kan have, siger Peder Larsen på pressemødet, da han bliver spurgt ind til den analyse.

Statsrevisorerne er en uafhængig institution under Folketinget, som holder øje med, at statens penge bruges lovligt, effektivt og efter hensigten.