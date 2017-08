Statsrevisor: DR-undersøgelse må ikke blive ministerklapjagt

Et flertal kræver både en undersøgelse af Rigsrevisionen og en redegørelse fra DR selv.

Ledelsen i DR er under kraftig kritik fra begge sider af Folketinget efter afsløringer om høje fratrædelsesordninger og lønninger.

Det sker efter Ekstra Bladets afsløring af, at kulturminister Mette Bock (LA) fik et gyldent håndtryk på to millioner kroner, da hun i 2009 opsagde sit job som programdirektør i DR.

Statsrevisorerne kan som de eneste bede Rigsrevisionen om en undersøgelse. Men før man bestiller en stor undersøgelse, bør man få "en kort orientering", mener Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF).

- Nu skal det jo nødigt bare være en klapjagt på ministeren, siger han til Ritzau.

- Vi er som statsrevisorer forpligtet til at forvalte de offentlige midler med rettidig omhu - og det vil sige, at man ikke kaster penge efter en undersøgelse, der ikke fører ret langt.

- Men hvis der er grundlag for at foretage en undersøgelse, så er jeg selvfølgelig fuldt ud med på at lave en sådan, siger formanden.

Sagen om Bock fulgte en anden sag, Ekstra Bladet har afsløret: At DR's tidligere mediedirektør Gitte Rabøl opretholdt sin løn på 2,1 millioner kroner, da hun blev ekstern mangfoldighedskonsulent i DR. Hun har nu trukket sig fra jobbet.

Både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og SF tilkendegiver over for Ekstra Bladet, at de ønsker en rigsrevisionsundersøgelse.

Peder Larsen opfordrer til "lige at spise brød til", før der er kastet lys over omfanget af gyldne håndtryk og høje aflønninger i DR.

- Det helt afgørende er, om der er et eklatant omfang af overdrevent brug af offentlige midler, siger Statsrevisorernes formand.

Ritzau forsøger at få svar på, hvordan DR reagerer på kravet om en redegørelse.