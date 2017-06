Statsministeriet trækkes ind i sag om Støjbergs instruks

Det sker efter et folketingssvar fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fra 16. juni.

Statsministeriet trækkes nu ind i sagen om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ulovlige instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefæller i landets asylcentre.

Her fremgår det, at Statsministeriet tidligt i forløbet modtog oplysninger, der viste, at Støjbergs instruks til Udlændingestyrelsen ikke stemte overens med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det er uklart, om embedsmændene i Statsministeriet var opmærksomme på uoverensstemmelsen. Men det ønsker oppositionen nu svar på, lyder det fra De Radikales udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen, til Information.

- Det her ser mærkeligt ud, og det må vi have en forklaring på, siger hun til avisen.

- Hvis Lars Løkke ikke selv kunne se, at han fik oplysninger om, at Støjbergs instruks var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så burde hans embedsmænd have set det.

- Og så burde de have gjort det klart for Folketinget og sørget for, at instruksen blev lavet om, siger Sofie Carsten Nielsen.

Det er Sofie Carsten Nielsen, der har spurgt statsministeren om, hvornår han eller Statsministeriet fik kendskab til Støjbergs ulovlige instruks.

Løkke oplyser i sit svar, at Statsministeriet "modtog et beredskab om sagen til brug for statsministerens deltagelse i forespørgselsdebat i Folketinget om værdipolitik med fokus på indvandringen (F 12) den 4. marts 2016".

Beredskabet var papirer med oplysninger, som Løkke kunne trække på under den omtalte folketingsdebat, skulle emnet om at adskille asylpar blive taget op.

Instruksen fra Støjberg er dateret til 10. februar 2016. Et år senere betegnede ombudsmanden instruksen som ulovlig.

Ifølge loven skal alle sager vurderes individuelt. Det har ministeren efterfølgende rettet ind efter.

På fredag skal Støjberg i samråd om sagen igen. Det var hun også tidligere på måneden. Men hendes svar i de fem timer, som samrådet varede, var ikke gode nok, mente rød blok.