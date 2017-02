Den Uafhængige Politiklagemyndighed har ikke fundet holdepunkter for narkokriminelles snak om, at en politimand kunne give oplysninger om efterforskningen (arkivfoto). Foto: Free/Colourbox

Statsadvokat lukker sag om bestikkelse i politiet

Der er ingen beviser for narkokriminelles snak om, at en betjent i politiet fik penge for at give oplysninger.

Danmark - 28. februar 2017 kl. 15:23

En mistanke om, at en betjent fra Sydøstjylland fik penge for at give fortrolige oplysninger til kriminelle i narkomiljøet, har vist sig at være en tynd kop te. I hvert fald har Statsadvokaten i Viborg besluttet at indstille efterforskningen i sagen.

Afgørelsen er dog endnu ikke endelig, oplyser statsadvokaten til Ritzau. Der er fortsat mulighed for at klage til Rigsadvokaten. Det var sidste forår, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed begyndte at undersøge den usædvanlige påstand. Den var kommet frem i en stor narkosag i Horsens, hvor blandt andre det tidligere byrådsmedlem Yunuz Coban var blandt de anklagede, kunne Horsens Folkeblad oplyse. I et retsmøde blev det påstået, at en betjent fik 5000 kroner for at levere oplysninger om politiets efterforskning. Dette var så alvorligt, at senioranklager Lenette Skak i samråd med chefanklager Jan Østergaard fra Sydøstjyllands Politi besluttede at orientere Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Siden er efterforskningen af beskyldningen landet hos Statsadvokaten i Viborg, der har vurderet sagen. Og resultatet er altså blevet, at der ikke er grundlag for at rejse en straffesag. I narkosagen blev flere personer dømt for at bringe kokain og heroin til Danmark. De længste straffe var på fængsel i 13 og otte år.