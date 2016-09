Byrådsmedlem Maria Sloth (billedet) og bofællen Anne Hegelund slipper for videre tiltale i en sag om husly til flygtninge. Statsadvokaten agter ikke at anke frifindelsen fra byretten og sætter dermed punktum for sagen.

Statsadvokat dropper anke mod frifundet byrådsmedlem

Byrådsmedlem Maria Sloth er lettet over, at statsadvokaten sætter punktum for sag om husly til flygtninge.

Statsadvokaten agter ikke at anke byrettens frifindelse af Maria Sloth og hendes bofælle Anne Hegelund, som var tiltalt for at give husly til to afrikanske flygtninge i september sidste år.

Der sættes nu punktum i en sag mod det aarhusianske byrådsmedlem Maria Sloth (EL), der var tiltalt for at huse to afrikanske flygtninge.

- Jeg er af statsadvokaten blevet oplyst om, at sagen ikke vil blive anket, oplyser anklager Jacob Balsgaard, Østjyllands Politi.

Maria Sloth og Anne Hegelund blev i byretten frifundet, da retten ikke fandt det bevist, at de to flygtninge faktisk havde opholdt sig hos de to aarhusianske kvinder.

Kvinderne ville ikke udtale sig i retten, og dermed havde retten kun en avisartikel at lægge til grund for anklagen.

Desuden fandt retten, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for, at de to flygtninge - hvis de havde være til stede - opholdt sig illegalt i landet.

Hvis den 27-årige politiske ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd var blevet dømt skyldig, skulle Valgbarhedsnævnet have taget stilling til, om hun kunne fortsætte som byrådsmedlem.

Det slipper hun for nu.

Maria Sloth siger til Ritzau, at hun er lettet over, at frifindelsen står ved magt.

Hun vil dog stadig kæmpe for, at loven laves om, så det ikke længere er kriminelt at give husly til flygtninge.

- Vi er jo frifundet på grund af manglende beviser, ikke fordi handlingen ikke er ulovlig.

- Så vi vil fortsat arbejde på en lovændring, så det bliver tilladt at hjælpe mennesker på flugt, siger Maria Sloth.

Frifindelsen af de to aarhusianske kvinder kan måske få betydning for en anden lignende sag fra Nykøbing Falster.

Her blev forfatteren Lisbeth Zornig og hendes mand tidligere på året idømt en bøde på hver 22.500 kroner for at give en syrisk familie et lift fra Rødbyhavn til Sverige.

Parret ankede dommen, som nu skal prøves ved landsretten.

- Vi er meget opløftede. Kvinderne fra Aarhus var tiltalt efter samme paragraf, som vi var.

- Og ligesom i sagen fra Aarhus er det ikke bevist, at de personer, vi hjalp, opholdt sig ulovligt i landet, siger Lisbeth Zornig.

Hun håber således på en frifindelse, når ankesagen kommer for Østre Landsret 21. september.

Anklagemyndigheden oplyser, at der siden september 2015 er rejst tiltale mod 95 personer for menneskesmugling og for bistand til ulovligt ophold.