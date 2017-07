Statens it-systemer tvinger ansatte til dobbeltarbejde

Staten har tusindvis af forskellige it-systemer og registre, som dagligt gør arbejdet besværligt for de ansatte.

Her svarer 47 procent, at de "i mindre grad" eller "slet ikke" oplever, at it-systemerne taler sammen.

Det resulterer i en del dobbeltarbejde, vurderer Pernille Kræmmergaard, stifter af Digitaliseringsinstituttet og professor i it-ledelse på Aalborg Universitet.

- Det koster på effektiviteten, og der er større risiko for fejl, når tingene skal tastes flere gange, siger hun til Politiken.

Jan Pries-Heje, professor i datalogi på Roskilde Universitet, mener, at årsagen til problemet er manglende planlægning.

- Staten har rigtig mange systemer. Og der er ikke rigtig nogen, som har ansvaret for at sikre, at der bliver taget hensyn til helheden, siger han til Politiken.

Siden staten begyndte at bruge computere, er der udviklet 9263 it-systemer og registre. Omkring 2500 af dem er kommet til inden for de seneste fem år.

Ankestyrelsen, der behandler borgerklager på social- og beskæftigelsesområdet, er et af de statslige organer, som har oplevet problemer med de mange systemer.

Da de for få år siden fik nye systemer, lammede opstartsproblemer behandlingen af borgernes klager. Ifølge tillidsrepræsentant Mads Fløe Holm var der enkelte dage, hvor næsten 400 ansatte ikke kunne arbejde.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) har præsenteret et "kasseeftersyn" af statens it.

I eftersynet skønner Digitaliseringsstyrelsen, at staten driver over 4200 it-systemer. Men der er ikke er overblik over antallet af aktive systemer i staten, og hvordan de arbejder sammen.

I forlængelse af eftersynet vil regeringen efter sommerferien præsentere en ny strategi for statens it.

I en skriftlig kommentar til Politiken siger Sophie Løhde:

- Det ærgrer mig, når dygtige medarbejdere oplever, at regler og systemer er en hindring for at udføre deres arbejde godt og effektivt.