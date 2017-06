Staten vil droppe realkreditlån til almenboliger

Til efteråret vil bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) således stå i spidsen for et lovforslag, hvor fremtidigt alment boligbyggeri og renovering skal finansieres med statslån.

I dag finansieres denne type byggeri typisk med realkreditlån og lån fra Kommunekredit.

- Omlægningen til statslån vil give staten en besparelse og samtidig tydeliggøre statens forpligtelser i forhold til finansieringen af den almene boligsektor, siger ministeren i en fondsbørsmeddelelse.

Hvis lovforslaget vedtages, vil den nye låneadministration kunne være på plads i 2018.

Ud over at ændre finansieringen af nyt byggeri vil staten også over en 10-årig periode omlægge de eksisterende lån i realkreditsektoren til statslån.

Samlet set vil øvelsen ifølge beregninger fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kunne medføre besparelser for milliarder af kroner.

Ministeriet vurderer, at man på sigt vil kunne spare 1,2 procent af den samlede lånepulje.

Det skyldes, at staten via statsobligationer kan låne pengene ud til en lavere rente end realkreditinstitutterne, samtidig med at man sparer gebyrer og bidrag.

Nationalbankdirektør Lars Rohde noterer sig i forbindelse med forslaget, at det vil øge statsgælden, men at den fortsat vil være lav sammenlignet med andre lande.

Og han påpeger, at der ikke er den store økonomiske risiko forbundet med at skulle bedrive denne form for lånevirksomhed.

- Omlægning af finansieringen af de almene boliger vil stort set ikke ændre den offentlige sektors kreditrisiko.

- Det skyldes, at kommunerne garanterer hovedparten af låntagningen til de almene boliger, siger han i en pressemeddelelse.