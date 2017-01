Staten har forskelsbehandlet invaliderede mænd i 30 år

De danske myndigheder har nemlig udbetalt lavere erstatninger til mænd end til kvinder med den begrundelse, at mænd ikke bliver lige så gamle som kvinder.

Omkring 3000 danske soldater, politimænd og andre offentligt ansatte er i 30 år gået glip af en del af den erstatning for det erhvervsevnetab, de har krav på efter en alvorlig arbejdsulykke.

Men EU-Domstolen kendte 3. september 2014 denne forskelsbehandling i strid med et EU-direktiv, som Danmark skulle have haft implementeret korrekt 22. december 1984.

Beskæftigelsesministeriet har nu vurderet dommens bagudrettede betydning, og i et notat fra ministeriet fremgår det, at "Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen, red.) er forpligtet til at genoptage de relevante sager efter anmodning" i perioden 22. september 1984 til 3. september 2014.

I alt har de 3000 mænd omkring 42,5 millioner kroner til gode. Det svarer til 14.000 kroner per sag. I nogle sager drejer det sig om små beløb. I andre op til omkring 100.000 kroner, oplyser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til Metroxpress.

Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, er rystet.

- Det er jo helt vildt, at staten har administreret loven forkert i 30 år. Nu skal vores advokater have løbet alle de sager op, vi har liggende, så ulykkesramte politifolk kan få den erstatning, de har krav på, siger han.

Også Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, fagforbundene FTF og FOA vil nu løbe de gamle sager igennem og oplyse deres mandlige medlemmer om, at de kan have en erstatningssum til gode.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at de gamle regler på området gav bedst mening.

- Jeg synes i bund og grund, at de gamle regler var mest fornuftige, fordi de tog udgangspunkt i det faktum, at kvinder i gennemsnit levere længere end mænd. EU-Domstolen afsagde så i september 2014 en dom, som vi accepterer, siger han til Metroxpress.