Skatteminister Karsten Lauritzen (V) forsvarer beslutning om, at efterladte må vinke farvel til for meget opkrævet boligskat med, at en tilbagebetaling til efterladte ville blive både bureaukratisk og dyr.

Staten beholder boligskat som afdøde har tilgode

Det sker, selv om regeringen har lovet at tilbagebetale op mod 10 milliarder kroner for at kompensere de boligejere, der har været ramt af skæve og alt for høje vurderinger.

Efterladte efter boligejere, der er døde siden 2011, må ifølge Jyllands-Posten onsdag vinke farvel til tusindvis af kroner i for meget opkrævet boligskat.

- Det er noget svineri. Det er forkert, at penge, der tilhører konkrete mennesker, bare forsvinder, fordi staten ikke har haft et ordentligt system, siger Allan Malskær, formand for Parcelhusejernes Landsforening.

Ifølge regeringen skal omkring 730.000 boligejere have penge tilbage. I gennemsnit er det cirka 12.500 kroner.

Men pengene beholder staten, hvis boligejeren - inden det nye vurderingssystem er på plads - er afdød, og dødsboet er afsluttet.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) forsvarer sig med, at en tilbagebetaling til efterladte ville blive både bureaukratisk og dyr.

- I den ideelle verden ville det mest rimelige være, at alle fik de penge tilbage, som de har betalt for meget i skat. Men pengene ville med stor sandsynlighed blive ædt op af omkostninger til at genåbne dødsboer, siger Karsten Lauritzen og fortsætter:

-Det ville være advokaterne, der tjente på det. Og det er ikke deres interesser, vi varetager.

Det kan ikke være boligejernes problem, mener Allan Malskær:

-Jeg kan sagtens høre en masse jurister slå syv kors foran sig, men det må være op til arvingerne at beslutte.

Han foreslår, at de millioner, der ikke bliver udbetalt, fordi det ville blive for dyrt, placeres i en fond, så pengene kan komme boligejerne til gavn.

Også det får en kold skulder fra skatteministeren.

Aftalen om reglerne for tilbagebetaling blev indgået i november, men gennemføres først, når der er aftalt en ny boligbeskatning.