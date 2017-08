Staten åbner dør på klem i sag om fanger i Irak

Men det er slet ikke godt nok, lyder det fra de 23 irakeres advokater. De er utilfredse med, at Østre Landsrets dommere har accepteret, at ministeriet ikke vil rykke ud med alt.

"Østre Landsret blåstempler Forsvarsministeriets mørkelægning", står der i en pressemeddelelse, som advokat Christian Harlang har udsendt fredag.

Han og en kollega forsøger nu at komme videre til Højesteret med spørgsmålet om fuld adgang til militære dokumenter. De har netop søgt om lov til at kære landsrettens afgørelse til Højesteret, fremgår det.

Rapporterne udgør "det centrale nøglebevis" i sagen, mener advokat Harlang.

Retssagen drejer sig om "Operation Green Desert", som fandt sted i det sydlige Irak i november 2014.

De 23 hævder, at de blev krænket, da de blev taget til fange af danske soldater og overgivet til irakisk politi, som angiveligt udsatte dem for tortur. Men Forsvarsministeriet forlanger frifindelse. Danske tropper tog ikke irakere til fange under "Operation Green Desert", har ministeriet sagt.

- Sagsøgerne blev efter vores oplysninger tilbageholdt af de irakiske styrker, der deltog i operationen, har advokat Peter Biering, der repræsenterer ministeriet, tidligere udtalt.

I nogle dokumenter er det nu især navne - på en diplomat, en stammeleder, en irakisk dommer, en udsendt soldat - som Forsvarsministeriet har streget over. Andre oplysninger holdes hemmelige, fordi det britiske forsvarsministerium har krævet det.

Striden udspiller sig efter en dramatisk udvikling i processen. Landsretten har i slutningen af juni afsat Christian Harlang fra den del af sagen, som der er givet fri proces til.

Det skyldes en mistanke om, at han har skrevet alt for store regninger, som staten har betalt - for eksempel til meningsløs fotokopiering af papirer. Desuden har han ifølge landsretten i strid med reglerne givet flere irakere penge for tabt arbejdsfortjeneste og diæter. Derfor risikerer han en ny disciplinærsag ved Advokatnævnet.

Harlang fortsætter dog som advokat for to af irakerne. Umiddelbart før landsrettens fyring af ham frasagde de sig den fri proces, som de ellers var blevet bevilget. Desuden optræder han fortsat for samtlige 23 i den del af sagen, som ikke dækkes af fri proces.