Stampe efter dom: Retssystemet er ved at finde praksis

Sådan lyder det fra den radikale folketingspolitiker Zenia Stampe, efter at en 62-årig kvinde fra Slagelse onsdag blev dømt 60 dages betinget fængsel for at have opfordret til overfald på politikeren.

Det lader til, at retssystemet er ved at udvikle en praksis for, hvornår ytringer er strafbare, og hvilken straf de medfører.

- For mig handler det ikke om hævnfølelse, men jeg er glad for, at det lader til, at retssystemet er ved at udvikle en praksis på det her område, siger Zenia Stampe.

Truslen blev fremsat i den højreorienterede Facebook-gruppe "Det nationale Danmark".

I forbindelse med en diskussion om politikerens holdninger til flygtninge og indvandrere skrev den dengang 61-årige kvinde 2. marts 2016 om Zenia Stampe, at "hun skal bare aflives".

Kvinden tilstod i retten.

- Det, der bekymrer mig mest, er, at det kan opfordre andre til at gå ud og begå de her handlinger, siger Zenia Stampe.

I de senere år har der været flere sager om trusler mod blandt andre politikere på internettet, påpeger Stampe.

- Det her er bare én af en række sager, der har været, hvor der er faldet dom, hvis folk har fremsagt denne her form for trusler, siger hun.

I august sidste år blev en 28-årig mand fra Haderslev idømt fængselsstraf for at fremsætte trusler mod Mai Mercado fra De Konservative.

Det skete, efter at hun på Facebook havde udtrykt glæde over politiets rydning af Pusher Street på Christiania.

I en anden sag erkendte en 37-årig mand sig skyldig i trusler mod Enhedslistens Pernille Skipper.

- Lidt optimistisk kan man tro på, at sagerne og deres udfald kan være med til at luge ud i de voldsomme ytringer, der er derude, siger Zenia Stampe.