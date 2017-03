Stærke døre, vinduer og låse kan spænde ben for tyven

Det kan være opskriften til at holde tyven væk. I en rapport anbefaler Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råd søndag, at de danske hjem bliver sikret bedre mod tyve.

I Holland og Storbritannien er der krav om, at nybyggede boliger bliver sikret mod indbrud. Det har halveret indbrudsraten.

- Indbrudssikrede hjem smitter samtidig positivt af på ikkeindbrudssikrede hjem i lokalområdet. Indbruddet flytter altså ikke over til naboen, tværtimod, skriver Merete Konnerup.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, siger dog til Jyllands-Posten, at han ikke mener, der skal lovgives på området.

- Det må være folks eget valg, om de vil ofre de penge, det koster at indbrudssikre deres hus, siger han.

- Jeg mener for eksempel ikke, at vi skal tvinge folk til at bruge mange tusind kroner på indbrudssikring, hvis de bygger et hus i et område, som sjældent er ramt af indbrud, siger han.

I sidste måned fremlagde regeringen tre initiativer, der skal sikre, at der bliver begået færre indbrud. De handler om hårdere straf.

Indbrudstyve skal have en særlig paragraf i straffeloven, tyve skal have hårdere straf for at bryde ind, når beboerne er hjemme, og politiet skal have mere fokus på omrejsende kriminelle.

Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen, kritiserer over for Jyllands-Posten regeringen for ikke at lytte til anbefalingerne.

- Det undrer mig meget, at man for halvanden uge siden kommer med initiativer til bekæmpelse af indbrud uden at rette sig efter de anbefalinger, som ens egne organisationer kommer med, siger hun.

Ud over at sikre hjemmet bedre rådes danskerne til at låse redskaber inde, så de ikke kan bruges til indbrud. Det er en god idé at sikre frit udsyn til boligen, men sørge for at værdigenstande ikke kan ses fra vinduet.

En tændt radio eller lys og lidt vasketøj i haven kan snyde tyven. Desuden kan nabohjælp være et effektivt værn mod indbrud.