Stadig flere danskere overlever kampen mod kræft

Overlevelse efter kræft opgøres ved at se på, om den pågældende person stadig lever et og fem år efter kræftdiagnosen.

Den årlige opgørelse viser, at der er fremgang i andelen af overlevende på begge parametre i perioden 2013-2015.

Det fortsætter en tendens, der er set siden slutningen af 1990'erne.

I 2013-2015 var femårsoverlevelsen på 60 procent for mænd og 64 procent for kvinder.

Det er en stigning i forhold til perioden 2010-2012 på et procentpoint for mænd og to procentpoint for kvinder.

Kigger man på etårsoverlevelsen for patienter, der fik konstateret kræft mellem 2013 og 2015, var overlevelsen for næsten alle kræftformer på 79 procent for mænd og 81 procent for kvinder. Det gælder dog ikke for andre former for hudkræft end modermærkekræft.

Det er ligesom med femårsoverlevelsen en stigning på henholdsvis et og to procentpoint for mænd og kvinder i forhold til perioden 2010-2012.

For sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ændrer de gode tendenser ikke på, at der fortsat er plads til forbedringer.

- Det er vores klare målsætninger, at overlevelsen i Danmark i 2025 er på niveau med den bedste af vores nordiske naboer, siger hun i en skriftlig kommentar.

- De nye tal viser, at vi er på rette vej.

Regeringen har senest investeret i kræftområdet med Kræftplan IV.

Planen medfører penge til et nyt kræftapparatur, bedre kræftkirurgi og indførelsen af den patientansvarlige læge. Lægens formål er at sikre større sammenhæng og tryghed i behandlingen.