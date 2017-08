Stadig flere danskere får en privat sundhedsforsikring, som betyder, at de kan få hjælp fra læger, fysioterapeuter, og psykologer, hvis helbredet begynder at skrante.

På fire år er antallet af private sundhedsforsikringer dermed vokset med næsten 350.000, så der i dag er i alt cirka 1,9 millioner.

Det er en stigning på 23 procent, selv om man i 2012 fra politisk hold valgte at afskaffe skattefradraget for disse forsikringer, skriver avisen.

Ifølge branchedirektør Jesper Danneris Luthman fra Sundhed Danmark skyldes stigningen, at en privat sundhedsforsikring er blevet en almindelig del af de løn- og arbejdsvilkår, man tilbyder ansatte på det danske arbejdsmarked.

- Det er ikke længere noget elitært, men bruges af malere, murere og helt almindelige lønmodtagere, der ser det som noget helt naturligt at gå til den private sektor for at få let og hurtig hjælp til at komme tilbage på deres job, siger han til Berlingske.

Tidligere blev forsikringerne hovedsageligt brugt til at sikre folk hurtigere adgang til privathospitaler, når det gik for langsomt i det offentlige.

En opgørelse viste dog for nylig ifølge Berlingske, at den gennemsnitlige ventetid på planlagte operationer for ikke-livstruende lidelser i dag er nede på 47 dage. Det er næsten halvdelen af ventetiden sammenlignet med begyndelsen af 00'erne.

Derfor bliver forsikringerne i dag oftere brugt til at finansiere eksempelvis fysioterapi, massage eller psykolog, der kan bidrage til at forebygge sygemeldinger og nedslidning, skriver avisen.