Stadig flere ældre havner i kriminalitet

I Horserød Fængsel i Nordsjælland afsoner godt 200 indsatte en fængselsdom. Per Jørgensen er en af dem. Det seneste år har han siddet fængslet for bedrageri. Han har en celle svarende til de andre indsattes, passer sit job og sin skole ligesom de andre og sparer op til en weekendorlov hver tredje uge, som det er kutyme i det åbne fængsel.

Men med sine rynker og sit hvide hår er Per Jørgensen alligevel ikke helt som de andre. Han har nemlig rundet de 70 år og er dermed en af de ældste indsatte i fængslet:

"Det var ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle tilbringe mit otium. De her år skulle jeg jo have nydt ved at tage på rejser sammen med min kone. Men sådan blev det ikke."

Selvom indsatte som Per Jørgensen stadig er en sjældenhed i danske fængsler, hvor blot 2,1 procent af fangerne er over 60 år, bliver der flere af hans slags. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Siden årtusindskiftet er antallet af 60-79-årige, der er kendt skyldige i lovovertrædelser, nemlig steget med 136 procent fra 6817 personer i 2000 til 16.092 i 2015. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Og mens det danske retsvæsen i perioden 2000-2015 har afsagt et faldende antal fængselsdomme i alt, er antallet af ældre, der er blevet idømt en fængselsstraf, steget betydeligt.

Helmut Hirtenlehner er kriminolog ved Johannes Kepler Universitet Linz i Østrig og har forsket i ældre, der begår kriminalitet. Han fortæller, at seniorkriminalitet er et stigende problem i flere lande i Europa. Alligevel er han forundret over de danske tal.

"Det er meget store stigninger. Det overrasker mig," siger han.