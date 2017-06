Sprogforsker: Et dansk ord i engelsk ordbog er sjældent

Derfor fortjener det opmærksomhed, at ordet "hygge" officielt er blevet et engelsk ord og optaget i den berømte ordbog Oxford English Dictionary (OED).

- Det er temmelig opsigtsvækkende. Dansk har i vikingetiden leveret ord til engelsk, men i nyere tid har der ikke været nogen vandring fra dansk til engelsk, siger Ole Lauridsen, der er sprogforsker og lektor på Center for Undervisning og Læring ved Aarhus Universitet.

"Hygge" er nu at finde i det anerkendte opslagsværk over det engelske sprog. Det fremgår af den seneste opdatering af værket.

På OED's hjemmeside bliver "hygge" beskrevet som et dansk ord, der anses for at være karakteristisk for dansk kultur.

Og den kulturelle betydning bag "hygge" er formentlig en af årsagerne til, at ordet har fundet vej til ordbogen.

- Når hygge er blevet optaget i Oxford Dictionary, skyldes det, at der har været en enorm interesse for Skandinavien og Danmark fra den angelsaksiske verden, siger Ole Lauridsen.

- Her har man nok været på strandhugst efter at finde nogle typiske danske værdier. Der præsenterer vi os jo som hyggedyr af Guds nåde. Hygge er en del af den danske kultur, så det er det, man har fået fat i.

Ole Lauridsen vurderer dog, at "hygge" nok ikke vil sætte skub i en tendens, hvor flere danske ord bliver en del af det engelske sprog.

- Det vil næppe blive andet eller mere end det, siger han.

Dansk hygge har den seneste tid været en trend i Storbritannien, og tendensen er ikke landet hos briterne tilfældigt.

Mindst ni bøger om hygge blev udgivet i løbet af efteråret sidste år.

Med dem følger ofte en fonetisk guide, der skal hjælpe briterne til at udtale hygge korrekt, så de ikke kommer til at sige "higgy" eller "hoo-gah", skriver den britiske avis The Guardian.

Værket over det britiske sprog bliver opdateret med nye ord fire gange om året. Det sker næste gang til september.