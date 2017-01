Alderdommen bliver markant anderledes for fremtidens generationer, end den er for nutidens ældre, mener folkene bag ny tænketank.

Spritny tænketank sætter fokus på fremtidens ældre

Udgangspunktet for tænketanken er, at de børn der bliver født i dag, kan se frem til en markant anderledes alderdom, end ældre har i dag.

Det forklarer fremtidsforsker Claus Kjeldsen fra Instituttet for Fremtidsforskning, som skal være formand for tænketanken.

- Ambitionen er at finde nogle løsninger, som bliver nødvendige. Det, der er kendetegnende for fremtidens arbejdsmarked, boligmarked og sundhed, er, at der sker en mindre revolution på alle tre områder.

- Og hvis vi bliver ved med tilføre fortidens løsninger, vil vi mistrives, og så vil vi ikke høste de gevinster, som faktisk er mulige.

Den nye 3. alder vil komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man forbedrer rammerne for folk i den tredje alder.

Medlemmerne af tænketanken består foruden Claus Kjeldsen af blandt andre FTF-formand Bente Sorgenfrey, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holmbraad, iværksætter Jesper Buch, forfatter Knud Romer og flere andre.

- Vi er bredt funderet. Derfor tror jeg virkelig på, at vi kan komme med nogle kvalificerede bud på at løse nogle af fremtidens problemer, siger Claus Kjeldsen.

Ifølge PFA Pension kan cirka halvdelen af nyfødte i dag regne med at blive mindst 100 år.

Når vi lever længere, ændres vilkårene for den tredje alder, lyder det i oplægget til tænketanken.

Administrerende direktør i PFA Pension Allan Polack bliver næstformand i tænketanken.

- Som samfund har vi indrettet alderdommen til at være fokuseret på afvikling, men med den forventede forlængelse af levetiden og en masse friske ældre, der har mod på livet, så er der behov for at se på alderdommen med helt nye øjne, siger han.

Den nye tænketank, der vil blande sig i samfundsdebatten, holder sit første møde i begyndelsen af februar.