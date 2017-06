Spraymalet park i Aarhus har næsten fået naturfarven igen

Kunstmuseet Aros, der står bag kunstudstillingen "The Garden", hvor værket indgår, er ifølge avisen fortørnet.

- Det er vi vrede over, siger presseansvarlig Anne Riis til avisen.

Aarhus Kommune er nu ved at undersøge, om græsset er blevet klippet og i givet fald af hvem.

- Vi er ved at finde ud af, hvad der er sket - om entreprenøren er kørt igennem kunstværket med plæneklipperen.

- Vi skal undersøge det nøjagtigt, siger Kim Gulvad Svendsen, chef for drift og vedligeholdelse, til Århus Stiftstidende.

Hvis græsset - stik imod planen - er blevet klippet, er det ifølge den kommunale chef en "fadæse".

Værket af den tyske kunstner Katharina Grosse vakte vrede og forargelse på sociale medier.

Venstres politiske ordfører Gert Bjerregaard kaldte det noget "svineri", og sagen endte på teknik- og miljøudvalgets dagsorden.

Her var der dog ikke politisk flertal for at fjerne værket.

Aarhus Kommune har forsvaret værket ved at sige, at naturen ikke tager skade af malingen, der er vandbaseret.

Desuden har kommunen henholdt sig til, at naturen i området bliver retableret, når udstillingen er forbi ved udgangen af august.

Marie Nipper, der er ekstern kurator på udstillingen The Garden, siger til Århus Stiftstidende, at hun er ærgerlig over situationen.

Hun siger samtidig, at værket næppe vil blive malet op igen.