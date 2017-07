Spiontjeneste om ulovlige søgninger: Der er tale om fejl

Sådan siger Lars Findsen, chef for FE, efter at en årsrapport fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) er blev offentliggjort fredag. Han fortæller, at de løbende arbejder på at undgå de ulovlige søgninger.

- Der er tale om fejltagelser. Der er ikke tale om, at vi bevidst søger på danske statsborgere i situationer, hvor der skulle være en retskendelse, siger Lars Findsen og tilføjer:

- Vi bruger tilsynsresultatet til at lære, hvordan vi generelt tilrettelægger uddannelse af vores medarbejdere, så vi hele tiden bliver stadig skarpere og mere nøjagtige. Så det er selvfølgelig noget, som vi tager meget alvorligt.

Tilsynet har foretaget stikprøvekontroller af spiontjenesten. I årsrapporten fremgår det, at 12 procent af tjenestens elektroniske søgninger på personer hjemmehørende i Danmark i 2016 var ulovlige.

De ulovlige søgninger er blevet gennemgået, og ifølge Lars Findsen er der ikke noget mønster i fejlene. Han forklarer, at der kan være flere årsager til, at det sker.

- Et eksempel kan være, at en målperson på terrorområdet har skiftet telefonnummer eller IP-adresse, og dermed kommer vi til at søge på en forkert IP-adresse eller et forkert telefonnummer, siger FE-chefen.

Han vil arbejde på at mindske antallet af ulovlige søgninger.

- Jeg håber, at vi med vedholdende indsats kan nedbringe antallet.

- På det mere generelle plan sørger for at gøre endnu mere ud af at undervise i det her og lave egenkontrol for at bringe fejlprocenten ned, siger Lars Findsen.

De ulovlige søgninger er ifølge tilsynet foretaget, uden at der er indhentet retskendelser, hvilket er et krav i FE-loven.

Mere præcist skriver tilsynet, at "løbende stikprøvekontroller vedrørende FE's søgning i rådata" viste, at der var blevet foretaget søgninger i strid med lovgivningen.