Spiontjeneste hyrer hackere til at beskytte Danmark

Cybertruslen mod Danmark er så høj, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) nu målrettet vil uddanne og ansætte hackere, som skal beskytte myndigheder og infrastruktur mod it-angreb fra fremmede magter, kriminelle og spioner.

Der er tale om en oprustning og udbygning af spiontjenestens såkaldte hacker-akademi, der blev åbnet sidste år, fortæller FE-chef Lars Findsen.

Hidtil har akademiet kun haft til formål at uddanne folk til en offensiv del, som handler om at udføre cyberspionage eller angreb mod fremmede magter og terrororganisationer.

- Som noget nyt udvider vi hacker-akademiet med en defensiv linje, hvor det ikke handler om at angribe, men om at forsvare Danmark. Derfor bliver holdet også større end sidste år.

- Formålet med det nye skridt er at rekruttere nye talenter til FE's arbejde med at beskytte Danmark imod andre landes eller hackergruppers forsøg på at trænge ind i danske systemer, siger Lars Findsen til Jyllands-Posten.

Alene mod staten er der årligt mellem 500 og 1000 cyberangreb, som af FE betegnes som såkaldte sikkerhedshændelser, der skal håndteres.

Formanden for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, kalder det positivt, at FE nu satser på at uddanne specialister til forsvar og ikke kun til angreb.

- Det er der et klart behov for, siger Jesper Lund.

Sikkerhedsekspert Peter Kruse fra virksomheden CSIS Security Group vurderer, at FE får svært ved at rekruttere, fordi "markedet er støvsuget for talenter".

Samtidig kritiserer han, at staten vil bruge skattekroner på beskyttelse mod it-angreb, når private sikkerhedsfirmaer i stedet kan løse opgaven.