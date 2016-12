Send til din ven. X Artiklen: Spejlglat nordjysk motorvej giver uheld før juleaften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spejlglat nordjysk motorvej giver uheld før juleaften

Motorvej E45 syd for Aalborg er så glat, at 6-8 biler er kørt galt inden for kort tid. Motorvejen er spærret.

Danmark - 24. december 2016 kl. 17:55 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Motorvej E45 syd for Aalborg er ramt af 6-8 uheld på kort tid. Politiet besluttede derfor kl. 17.50 at spærre motorvejen i nordgående retning. Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck er der tale om ekstremt glat føre. - E45 lige nord for Hobro er glat som et spejl. Jeg tror, vi har 6-7-8 uheld inden for 15 kilometer. Så det er lidt vildt lige i øjeblikket, siger vagtchefen.

Ingen af uheldene skulle have givet personskade. Politiet opfordrer bilister til at sætte farten markant ned på strækningen. - Vi påtænker faktisk at lukke motorvejen i nordgående retning, for med alle de biler, der ligger spredt rundt, er det en endnu større risiko for flere uheld. Under alle omstændigheder skal man sætte farten voldsomt ned, siger Henrik Beck. Kort efter samtalen oplyste Nordjyllands Politi på det sociale medie Twitter, at motorvejen er spærret.