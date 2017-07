Spejdere på Danmarks største lejr med chip og telefon

Når samfundet udvikler sig, skal spejderne følge med, understreger lejrchef Mia Lind Ibsen.

- For os er det ikke modstridende.

- Vi bruger naturen som ramme og vælger i et vist omfang at leve mere primitivt ved at bo i telt og lave mad over bål. Men det er et naturligt skridt at tage den kontantløse betaling til os, da samfundet bliver mere kontantløst, siger hun.

Det er især af praktiske hensyn, at lejren bliver kontantløs.

Med mange deltagere under 18 år, der har lommepenge med i mønter og sedler, kan spejderlejren med ordningen undgå at skulle håndtere de mange kontanter.

Spejderne selv eller deres forældre kan overføre penge til chip-armbåndet på nettet eller i lejren.

- Og så er der heller ikke nogen, der mister alle lommepengene første dag, siger Mia Lind Ibsen.

Roskilde Festival, Skanderborg Festival, Northside Festival, Skive Festival og Nibe Festival har alle brugt chip-armbånd til kontantløs betaling.

Men blandt andre Skanderborg og Northside har haft problemer med betalingsformen, der nogle steder har skabt køer ved optankningsboder.

- Det er ikke noget, vi frygter, siger lejrchefen.

- Men vi er opmærksomme på, at når man laver et nyt system, kræver det en del service og back-op-funktioner, så vi har folk, der er trænet i systemet, og computere, hvor man kan gå hen for at få hjælp.

Mia Lind Ibsen pointerer, at systemet er testet og virker.

I Sønderborg har omkring 50 butikker ifølge DR Syd lejet skannere til at modtage betaling, når spejderne i løbet af ugen tager ind til byen.

Borgmester Erik Lauritzen (S) glæder sig til de mange besøgende.

- Det har været vigtigt fra starten at se på, hvordan vi får spejderne ind i byen og også sikre en god omsætning. Vi skal vise dem, at området er attraktivt, når man skal vælge uddannelse og job, siger han.