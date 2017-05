Spansk avis: Dansker fængslet i Spanien for drab

Han er under mistanke for at have dræbt en anden mand ved at skyde ham i hovedet.

Det spanske medier skriver, at en forbipasserende 15. marts fandt en død mand liggende i en grøft. Der var ingen vidner til det, der senere blev konstateret som et drab.

I slutningen af maj blev to mænd anholdt i sagen. Den ene person blev løsladt efter at være blevet afhørt, mens den anden mand - danskeren - blev fængslet - mistænkt for at være drabsmanden.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter over for BT, at en dansker er anholdt i Málaga.

- Vi kan bekræfte, at en dansk statsborger er fængslet i Malaga. Den fængslede tilbydes sædvanlig konsulær bistand. Vi kan ikke bidrage med yderligere oplysninger på grund af tavshedspligt, siger den vagthavende.

Fuengirola, hvor danskeren blev anholdt, ligger på den spanske sydkyst mellem Marbella og Malaga.

Drabet skete angiveligt tæt ved Marbella.