Sovsekander og svalehaler luftet hos dronningen

Der var sovsekander, svalehaler, dingeldangel og diademer, da dronningen Nytårsdag indbød regering, landets øverste embedsmænd og hoffets ledelse til Nytårstaffel i Riddersalen i Christian VII’s Palæ, Amalienborg.

Aftens arrangement er det første ud af tre. Tirsdag er der nemlig nytårskur for Højesteret, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets officerskorps i Christian VII’s Palæ, Amalienborg samt for det diplomatiske korps, og onsdag er det officerer fra forsvaret og beredskabsstyrelsen, for 1., 2. og 3. rangklasse samt for indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner. Den sidste nytårskur foregår på Christiansborg Slot.