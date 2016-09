Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V), der er formand for Kommunernes Landsforening, mener, at der er behov for betydeligt flere social- og sundhedsassistenter. Arkivfoto.

Sosu'er får længe ventet praktikaftale

Aftalen indebærer, at de to uddannelser skilles ad. Tidligere har social- og sundhedsassistent været en overbygning på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Ændringerne er sket for i højere grad at imødekomme det behov, kommunerne og andre af faggruppens arbejdsgivere har for arbejdskraft.

- Der kan uddannes betydeligt flere sosu-assistenter, som er det kommunerne efterspørger for at kunne løse de stadig flere sundheds- og sygeplejefaglige opgaver, der følger med, at patienterne udskrives tidligere fra sygehusene, siger Martin Damm (V), formand for Kommunernes Landsforening.

Der oprettes 2200 praktikpladser til social- og sundhedshjælperuddannelsen og 5000 praktikpladser på uddannelsen som social- og sundhedsassistent. Samlet set er det nogenlunde på niveau med, hvordan det var under den gamle ordning.

Social- og sundhedshjælpere tager sig af opgaver inden for almindelig pleje, men må ikke for eksempel give medicin til borgerne. Social- og sundhedsassistenter har en mere specialiseret uddannelse og kan løse mere komplicerede opgaver.

Fagforeningen FOA, der organiserer både sosu-hjælpere og -assistenter er tilfreds med aftalen, siger formand Dennis Kristensen.

- Det ser fornuftigt ud, når vi ser på, hvor mange social- og sundhedsassistenter, vi skal erstatte på grund af dem, der går af, siger han.