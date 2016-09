Artiklen: Sonde sendt på årelang mission for at indsamle asteroidestøv

Sonde sendt på årelang mission for at indsamle asteroidestøv

Missionen skal øge menneskehedens chancer for at undgå katastrofer på Jorden som følge af asteroidenedslag.

Rumsonden skal på en syv år lang mission for blandt andet at indsamle støvprøver fra asteroiden Bennu.

Rumsonden skal bruge de næste to år på at nå frem til asteroiden, som hvert sjette år passerer gennem Jordens bane under kredsløbet rundt om Solen.

Skulle det usandsynlige ske, at asteroiden Bennu kolliderer med Jorden engang i det 22. århundrede, vil det udløse et brag 80.000 gange kraftigere end atombomben, der udslettede Hiroshima i 1945.

Risikoen er så lille som én til 2700, vurderer eksperter. Alligevel bliver Bennu med en diameter på 500 meter klassificeret som en "potentielt farlig asteroide".

Michael Linden-Vørnle, astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, har tidligere forklaret over for Ritzau, at Osiris Rex-missionen har to formål:

Foruden at den skal give forskere endnu flere informationer om asteroiden, skal missionen øge menneskehedens chancer for at undgå katastrofer på Jorden som følge af asteroidenedslag.

I 2135 passerer Bennu ind mellem Jorden og Månen, og det kan påvirke dens fremtidige bane.

Osiris-Rex bruger fra 2018 et års tid på grundigt at undersøge Bennus kemiske sammensætning, mineralogi og geologi.

Desuden skal der opsamles mindst 60 gram materiale fra Bennus overflade.

Missionen varer til 2023, hvor Osiris-Rex forhåbentlig kan aflevere prøver af asteroidestøv til forskerne på Jorden.