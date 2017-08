Sommervejret kommer og går den kommende uge

Efter en våd weekend i det meste af landet, så starter ugen i noget nær samme stil.

Flere steder i landet vil man således kunne opleve byger mandagen igennem. Særligt i den sydlige og østlige del af landet bliver mandagen en våd fornøjelse.

I Nordjylland er man normalt ikke meget for at prale, men mandag er der noget at tale højt om. Her kan man som det eneste sted i landet smutte en tur ud i det gode solskinsvejr.

- Vendsyssel ligger i læ af de norske fjelde og kan se frem til en flot dag med sol og 20 grader, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Frank Nielsen.

Mens Nordjylland kan se frem til en solrig dag, så er det stik modsat i Sønderjylland, hvor gråvejret vil præge mandagen.

Tirsdag og onsdag bliver vejret generelt bedre end om mandagen uden dog at være prangende.

- Tirsdagen er der stadig et par byger, vi skal trækkes med, så først på dagen kan der ramme byger i den østlige del af landet. Vi kører lidt i samme dur, som vi har gjort det meste af sommeren, siger Frank Nielsen.

Onsdag bliver ugens bedste rent vejrmæssigt. Her ventes temperaturerne at snige sig op på mellem 17 og 21 grader.

- Helt skyfrit bliver det ikke, men det bliver en flot dag uden vind, siger Frank Nielsen.

Herfra går det igen ned ad bakke for det halv-flotte sommervejr.

- Torsdag og fredag frisker vinden op fra sydvest og vest, med en blanding af skyer, vind og byger, siger Frank Nielsen.

Prognosen svinger noget mod slutningen på ugen og kan derfor være svær at fastslå med sikkerhed, men det bliver aldrig helt godt.

- Det er det samme og det samme, som vi har set de seneste måneder. Der er fart på vejret, og det skifter hele tiden. Uanset hvad, så bliver det heller ikke denne uge, at folk kan brokke sig over, at de ikke har fået vand nok til haven, slutter han.