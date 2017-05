Sommeren rammer Danmark på torsdag

Sommeren er på vej, og årets første sommerdag med temperaturer over 25 grader rammer landet torsdag.

- Det bliver en ganske pæn uge, hvor vi vil opleve varme. Der kommer en del sol, og torsdag vil vi nå temperaturer omkring 20-25 grader.

- Varmest bliver det i Sønderjylland, hvor temperaturen kan passere de 25 grader. Der er noget, der tyder på, at det bliver den første sommerdag i år, siger han.

Ugen starter med lidt lavere varmegrader, for mandag bliver der næppe mere end 13-18 grader, mens der fra morgenstunden er risiko for regnbyger.

Eftermiddagen ventes at blive en smule varmere med en svag vind.

Tirsdag bliver til gengæld en lidt kedelig fornøjelse. Her rammes landet af store dele af nedbør. Nedbøren starter mandag fra vest, men bevæger sig hen over landet og vil vare ved helt til onsdag morgen.

I løbet af onsdagen stiger temperaturerne så lidt igen, og det vil ifølge Frank Nielsen føles ganske varmt.

- Det bliver op til 20 grader onsdag, hvor det bliver opholdsvejr. Varmest bliver det i de sydlige egne, men i forhold til årstiden bliver det ganske pænt.

Skal man være en smule pessimistisk i forhold til den flotte sommerdag torsdag, så skal man kigge mod de østvendte kyster.

Her er der risiko for, at varmegraderne kun sniger sig op på 15 grader.

Omvendt skal man ved de vestvendte kyster og i Sønderjylland finde solcremen frem.

Om det varme vejr varer ved, tør Frank Nielsen endnu ikke at spå om, for fredag vil en front være på vej ind over landet.

- Vi ligger omkring 15-20 grader fredag, men om solen skinner, er der endnu en del usikkerhed omkring. Det eneste sted, hvor solen helt sikkert vil skinne fredag, er på Bornholm, siger han.