Udlændingeminister Inger Støjberg (V) mener, at blot fordi, man på et tidspunkt har fået prædikatet flytning, er det ikke det samme, som at man skal være i Danmark resten af livet.

Somaliere udvises af Danmark efter ny behandling af sager

Det oplyser Udlændingestyrelsen til avisen.

Inddragelserne sker, på trods af at adskillige rapporter og flere organisationer advarer mod at sende somaliere hjem.

Blandt andet er FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, stærkt kritisk og mener, at de pågældendes liv kan være i fare.

- Sikkerhedssituationen i Somalia er stadig omskiftelig, og civile er fortsat i alvorlig grad påvirket af vold og konflikt. Der rapporteres om drab, udbredt seksuel- og kønsbaseret vold samt tvangsrekruttering af børn, skriver UNHCR i en mail til Politiken.

Ifølge en lovændring fra 2015 kan de danske myndigheder inddrage opholdstilladelser, så længe situationen i hjemlandet er forbedret. Også selv om den fortsat er alvorlig og uforudsigelig.

Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Peter Albrecht kalder det "farligt" og "helt sort" at udvise somaliske flygtninge.

- Man risikerer at sende dem tilbage til at blive slået ihjel. Og de danske myndigheder har ikke mulighed for at følge dem og vide, hvad der rent faktisk sker, siger han til Politiken.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) siger, at hun er "opmærksom på kritikken fra UNHCR"

- Men at en person på et tidspunkt har fået prædikatet flygtning, er efter regeringens mening absolut ikke det samme, som at man for tid og evighed skal være i Danmark, skriver hun i en mail til Politiken.

Socialdemokratiet, der som regeringsparti 2015 var med til at gennemføre lovændringen, bakker op om regeringens linje.

- Der kommer så mange flygtninge, der vitterligt flygter fra død og ødelæggelse, at det er vigtigt, at alle disponible ressourcer går til at hjælpe dem og ikke folk, der måske ikke længere har behovet, skriver udlændingeordfører Dan Jørgensen i en kommentar til Ritzau.