Somalia: Vi har ingen hjemsendelsesaftale med Danmark

Ambassadøren er i "tæt" og jævnlig kontakt med regeringen i Somalia og den ansvarlige direktør for migration, Mohamed Adan Kofi, fra landets nationale sikkerhedsministerium.

Det fortæller Somalias EU-ambassadør i Bruxelles, Ali Said Faqi, på vegne af Somalias regering, skriver Politiken.

- Jeg har været i kontakt med direktøren for migration, og han bekræfter og fortæller, at der absolut ikke er nogen aftale mellem Danmark og Somalia om ufrivillige tilbagesendelser af flygtninge, siger ambassadør Ali Said Faqi.

De danske udlændingemyndigheder genbehandler i øjeblikket 800 herboende somalieres opholdsgrundlag. Myndighederne har ifølge den seneste aktindsigt inddraget den for foreløbig 74 personer.

To af dem er endeligt udvist, efter at de har fået afslag på deres klage. De skal forlade Danmark senest lørdag 10. juni.

Politiken har spurgt Udlændinge- og Integrationsministeriet, om det er korrekt, at der ikke foreligger en aftale mellem Danmark og Somalia.

Avisen har også spurgt, om Danmark kan have lavet en "uformel aftale" med en person fra Somalia, som ikke direkte har eller havde noget med regeringen at gøre.

Inger Støjberg gentager i en skriftlig kommentar ministeriets tidligere svar om, at Danmark "gennem længere tid" har "arbejdet på at etablere et samarbejde med Somalia".