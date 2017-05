Solskin til sjællænderne og regn til jyderne i weekenden

- Allerede i dag kan der komme noget regn op over især Jylland. Det vil særligt være i eftermiddag, mens det holder nok tørt om formiddagen de fleste steder.

- Sjællænderne er mere heldige og beholder tørvejret hele dagen. Der vil også være størst chance for at få solen at se mod nord og øst, siger han.

Det bliver samtidig lidt lunere, end vi har været vant til den seneste tid. Således får vi temperaturer på omkring 10-15 grader fredag og lørdag og søndag op til 13-18 grader.

- Så efterhånden når vi op på rigtige maj-temperaturer, men som sagt vil der i perioder komme regn og byger - nok mest i den vestlige del af landet, siger Thyge Rasmussen.

Fredag aften og natten til lørdag kan der i vest lokalt komme tordenbyger.

- Så hører man til blandt dem, der måske kunne finde på at hive grillen frem, så er det igen mod øst, at der er de bedste chancer for at kunne gøre dette i tørt vejr, siger meteorologen.

Lørdag bliver lig fredag, hvor det er sjællænderne, der får det bedste vejr og jyderne det dårligste.

- I øst bliver det en tørvejrsdag med solskin, mens de stadigvæk i den vestlige del af landet får perioder med skyer og byger, som lidt ødelægger billedet af en flot lørdag, siger Thyge Rasmussen.

Heller ikke søndag er der meget nyt under solen.

- Det bliver igen lidt af en blandet landhandel med både sol og byger rundt omkring, siger han.

Ifølge meteorologen er der gode chancer for, at Sjælland og Bornholm kommer igennem alle tre dage med solskin det meste af tiden.

- Fredag er det lidt blæsende med op til en frisk østlig vind. Lørdag tager vinden af, og søndag er der næsten ingen vind tilbage, siger Thyge Rasmussen.

- Og så kan havevejere med sarte planter godt tage den med ro nu, for med nattetemperaturer på syv-otte grader er vi helt færdige med frosten, tilføjer han.