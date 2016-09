Solhaven-chef får erstatning efter frifindelse i voldssag

Den tidligere forstander for bostedet Solhaven og syv tidligere medarbejdere får erstatning efter frifindelse for voldsanklager, oplyser advokat Niels Fjeldberg.

Ifølge nordjyske.dk er tidligere forstander Søren Virenfeldt blevet tildelt 50.000 kroner i erstatning. Syv andre tidligere medarbejdere får også erstatning. Beløbene varierer mellem 25.000 og 50.000 kroner.

Virenfeldt og de øvrige ansatte blev frifundet i en langstrakt retssag i januar i fjor. Her var de under anklage for at have udøvet vold, mishandling og ulovlig tvang mod 20 unge, som har boet på institutionen.

Efter frifindelsen krævede de erstatning for et samlet beløb på cirka seks millioner kroner. Så meget har de langtfra fået. Fire af de frifundne er endda helt blevet nægtet erstatning.

De frifundne har nu mulighed for at indbringe Rigsadvokatens afgørelse for retten.

Niels Fjeldberg er advokat for Søren Virenfeldt og for 10 af de 11 øvrige tidligere ansatte. Han fortæller, at han i næste uge skal mødes med sine klienter for at diskutere, hvorvidt man skal gå rettens vej.

- Vi er jo ikke engang i nærheden af at få dækket de reelle tab, når man tænker på, at de frifundne har siddet 54 dage i retten, hvor de ikke har kunnet gå på arbejde, fortæller Niels Fjeldberg.

Ifølge ham har Rigsadvokaten i sin afgørelse ikke villet erkende, at anklagemyndigheden aldrig burde have rejst tiltale i straffesagen. Og sådan en erkendelse er en nødvendig betingelse for, at der vil kunne gives erstatning for blandt andet tabt arbejdsfortjeneste.

- Ellers kan der kun gives erstatning på objektivt grundlag ud fra de gældende takster, fortæller advokaten.

Han mener, at retssagen har vist flere eksempler på en mangelfuld efterforskning. Blandt andet blev en arbejdsskade præsenteret som voldsskade. Det er ifølge Fjeldberg blot ét eksempel på, at sagen ikke burde have været rejst.

Rigsadvokaten oplyser via kommunikationschef Mikkel Thastum til Ritzau, at man ikke har nogen kommentarer til afgørelsen.