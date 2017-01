Artiklen: Solen holder fri i Danmark over tør og gråtonet weekend

Solen holder fri i Danmark over tør og gråtonet weekend

Men højtryk på denne årstid er ikke som i sommermånederne garanti for stabilt solskinsvejr, og det vil heller ikke være tilfældet i weekenden.

Et højtryk tæt på Danmark vil dominere vejrbilledet i hele landet i den kommende weekend.

- Weekenden byder på rolige vindforhold, fordi vi har et højtryk, der ligger tæt på Danmark. Hvis det havde været i maj måned, så var det garanti for solskin, men højtryk på denne årstid kan være meget drilsk, og det ender for det meste i gråvejr, siger han.

Og mens weekenden indledes i grå toner i det meste af landet, så vil fredagen give de bedste muligheder for at se solen. Især i det nordligste Danmark.

- Fredag kan vi se, at den sydlige del af landet nok får gråvejr hele dagen, og i resten af landet kan der lokalt komme lidt sol. Bedst bliver det i Nordjylland, der kan regne med en del sol, siger Jesper Eriksen.

Han tilføjer, at temperaturerne vil holde sig stabilt over frysepunktet mellem tre og otte grader.

Lørdagens vejr bliver en fortsættelse af fredagens gråvejr.

- Lørdag er det lidt sværere at give en detaljeret prognose, da vi endnu ikke kan se morgendagens satellitbillede, men det bliver generelt gråvejr mange steder i landet og kun stedvist en smule sol, siger Jesper Eriksen.

Heller ikke søndag skal danskerne forvente at mærke solens varme i ansigtet, hvis man bevæger sig udenfor.

- Søndagen ser det endnu mere gråt ud, så hvis man får solen at se fredag, så skal man nyde den, for søndag ser det meget sort ud, siger Jesper Eriksen.

Han tilføjer, at bilister skal være opmærksomme på, at der lokalt kan være nedsat sigtbarhed i aften- og nattetimerne hen over weekenden.

Weekenden vil byde på rolige vindforhold og kun en smule nedbør.

- Der kan være lidt finregn lørdag og søndag, men det bliver ikke noget, man kan måle i sin nedbørsmåler, siger Jesper Eriksen.