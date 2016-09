Artiklen: Soldaterformand: Manual gør ingen forskel for soldater

Forsvarsministeriets nye militærmanual er et dokument af og for jurister, mener officerernes formand.

Det mener Niels Henrik Tønning, der er formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.

Forsvarsministeriet og Forsvarets nye 627-sider lange militærmanual kommer ikke til at gøre en forskel for de soldater, der bliver udsendt til internationale missioner.

- Det er et ganske godt udgangspunkt for militærjurister, når de skal forberede de direktiver, der skal være gældende for den enkelte mission.

- Men det er ikke noget, den almindelige udsendte soldat overhovedet kommer til at stifte bekendtskab med. Man kan ikke lige have den med i lommen, når man står i Afghanistan, siger han.

Militærmanualen, der blev offentliggjort fredag, er den første af sin slags om folkeret for udsendte styrker.

Manualen har været undervejs i tre år. I den periode har der været kritik af, at Danmark sendte jægersoldater til Mali uden en drejebog, for hvordan Danmark fører krig.

Nu er drejebogen så kommet, og især spørgsmålet om fangehåndtering har i den forbindelse været til diskussion.

Senest er det kommet frem, at det var i strid med de danske regler for Irak-missionen, da danske soldater fra juli 2004 til marts 2005 udleverede irakiske fanger til de irakiske myndigheder.

Men på netop det punkt er manualen ikke til meget hjælp, og det undrer Niels Henrik Tønning.

- Når det her er et så svært politisk spørgsmål, så bør det fylde mere i sådan en manual. Omvendt kan manualen ikke på forhånd tage højde for alle forhold i de forskellige lande, man eventuelt skulle udlevere fanger til.

- Der er det også en politisk vurdering kombineret med en juridisk vurdering. Derfor kan manualen heller ikke være helt konkret, siger soldaterformanden.

Ifølge forsvarsminister Peter Christensen (V) skal manualen især hjælpe i planlægningen af udsendelser til internationale missioner.