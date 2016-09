Soldaterformand: Erstatninger har været en lang kamp

Det mener formanden i Hærens Konstabel og Korporalforening, Flemming D. Vinther, der synes, at veteranerne har været igennem en alt for lang kamp for at få erstatning.

- Det er et system, der er blevet presset til at virke i sidste ende.

- Men havde det her system virket fra start, så havde de her sager været anerkendt for lang tid siden, og de her veteraner skulle ikke have kæmpet i årevis for at få den erstatning, de havde krav på, siger han.

Det er en aktindsigt, som Ugebrevet A4 har fået, der viser, at udgifterne til veteraner er steget voldsomt.

Da partierne bag forsvarsforliget i 2013 vedtog, at det skulle være lettere for veteraner at få erstatning, havde man kalkuleret med 450-500 millioner kroner. Men det beløb er for længst opbrugt og steget til over en milliard.

Selv om regningen har vokset sig stor, er det dog ikke noget, man hæver øjenbrynene over i konstabel og korporalforeningen.

- Den regning, der kommer nu, det er primært på sager, som man sådan set godt viste lå der, siger Flemming D. Vinther.

Selv om erstatningsbeløbet er danmarkshistoriens største, når det drejer sig om psykiske arbejdsskader, er det heller ikke noget, der får forsvarsministeren Peter Christensen (V) til at fortryde, at man vedtog veteranloven.

Til Ugebrevet A4 nøjes han med at konstatere, at det er korrekt, at der bliver brugt mange penge på veteranerne.

Ifølge Flemming D. Vinther er det vigtigste for veteranerne dog ikke pengene i sig selv.

- At de får anerkendelsen af systemet, det betyder rigtig meget for dem. Pengene har de ved gud fortjent, men det er ikke dem, de nævner først, når vi taler med dem, siger han.