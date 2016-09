Søren Pape vil begrave blå bloks stridsøkse på Marienborg

- Lige nu bliver der stillet ultimative krav af flere i blå blok. Og nogle siger, at de er klar til at arbejde sammen med Mette Frederiksen. Det ville være dybt ærgerligt, for der er i den grad brug for et borgerligt Danmark, siger han.

K-formanden håber, at statsministeren vil arrangere et møde på Marienborg.

Udmeldingen kommer, efter at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, torsdag har sat dagsordenen på Christiansborg med sin melding om, at blå blok styrer mod et sammenbrud i 2025-forhandlingerne. Og at danskerne skal indstille sig på valg.

Samtidig står Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen, fast på, at det er et absolut krav, at topskatten bliver sænket med mindst fem procentpoint.

- Selvfølgelig er det i orden, at partier har deres standpunkter. Men når det bliver ultimativt, og folk begynder at splitte det blå Danmark fra hinanden, så bliver det måske lige voldsomt nok, siger Søren Pape Poulsen.

- Jeg håber, at der kommer det ud af det, at vi kan sætte os ordentligt ned og snakke om tingene, i stedet for at det hele nærmest foregår på gangene i Finansministeriet, tilføjer han.

Søren Pape Poulsen har endnu ikke rettet henvendelse til Lars Løkke Rasmussen angående et møde.

- Jeg gør det her for at komme med en bred melding. Dette er bare en venlig opfordring, siger han.