Søren Gade ønsker politiskolen til Holstebro

Gruppeformanden ærgrer sig over, at regeringen har måttet opgive at placere politiskolen i et nybyggeri i Herning. Men når det nu er besluttet, så mener Søren Gade, at man skal tænke på væksten i Danmark.

- Hvis jeg som folketingspolitiker skal gøre noget for væksten i hele Danmark, så er det ikke lige Vejle, der falder mig først ind, siger Søren Gade til TV MidtVest.

- Jeg synes, at en vestlig placering i Holstebro, eller længere oppe i Nordjylland, er en bedre løsning, end at lægge den et sted, hvor man i forvejen har en høj vækst, tilføjer han.

Han henviser til, at Vejle også er med i kampen om skolen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tidligere mandag udtalt, at han håber at kunne offentliggøre placeringen af en vestdansk politiskole enten tirsdag eller onsdag.

Det sker, efter at regeringen endegyldigt har opgivet sin ønskeplacering af politiskolen, nemlig i helt nye bygninger i Herning. S og DF står fast på, at skolen skal rykke ind i en eksisterende ejendom.

Dermed er der ikke flertal for regeringens plan.

Justitsministeren vil lade en rapport fra Rigspolitiet danne grundlag for beslutningen. Af den fremgår det, at Vejle, Skanderborg og Holstebro er de bedste bud på en ny placering ud fra en række forskellige parametre.