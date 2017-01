Sønderjysk sygehus skifter hele direktionen ud efter splid

Uroen har ulmet længe. Den begyndte, da den nye struktur for det syddanske sygehusvæsen blev besluttet i 2007.

Det har betydet, at Haderslev Sygehus er blevet lukket. Sønderborg Sygehus er omdannet til specialsygehus. Tønder Sygehus er lavet om til sammedagssygehus, mens Aabenraa Sygehus er gjort til akutsygehus.

Og siden 2013 har problemerne for alvor været mærket. Det erkender også Jane Kraglund, der er regionsdirektør.

- Det har været et kæmpe arbejde, og det har betydet meget omfattende ændringer af dagligdagen for alle, der har deres faste gang på sygehuset, siger hun i pressemeddelelsen.

Jane Kraglund peger samtidig på, at der er brug for udvikling og et kig på mere end den korte bane.

- Medlemmerne i den nuværende direktion har en alder, der gør, at vi under alle omstændigheder skulle forberede os på et generationsskifte inden for overskuelig tid. Derfor vurderer jeg, at tiden er inde til at bringe nye kræfter på banen, siger hun.

De ansatte på sygehuset i Aabenraa er blevet orienteret om situationen. Det skete onsdag formiddag.

Det er administrerende direktør Finn Jensen, der sammen med lægefaglig direktør Søren Aggestrup og sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp Nielsen forlader ledelsen, skriver JydskeVestkysten.

I stedet stiller Peter Fosgrau sig ved roret som konstitueret administrerende sygehusdirektør. Han kommer fra en stilling som direktør på Odense Universitetshospital (OUH).

Bjarne Dahler-Eriksen bliver lægefaglig direktør, mens Eva Nielsen sætter sig i stolen som sygeplejefaglig direktør.