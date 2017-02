Sada Vidoo er en af de to sangere, der spås til at vinde lørdagens melodigrandprix.

Sønderjyde og menneskedukke er storfavoritter til sangsejr

Men med lige et nøk lavere odds, og altså derfor favoritten, ligger den sønderjyske debutant Ida Una, der skal først på scenen med nummeret "One".

- Jeg har forsøgt ikke at følge med i det, for jeg vil ikke blive påvirket af noget. Men jeg er glad for, at jeg ligger som favorit, og at de kan lide min sang. Lad os håbe, de også synes, mit show er fedt, siger Ida Una.

Australskfødte Anja, der til sidste års melodigrandprix landede på en andenplads, ånder de to favoritter i nakken og er også et godt stykke fra resten af feltet. Hun skal optræde med nummeret "Where I am".

I midten af feltet ligger Anthony Lopez, som i 2014 sammen med Jasmin Dahl blev den første gruppe nogensinde, der vandt X Factor i Danmark. Han stiller i år op solo med nummeret "Smoke in my Eyes".

Lunt i svinget og med odds på linje med Anthony Lopez' findes Johanna Beijbom med nummeret "A.S.A.P.". Johanna Beijbom var med som kor på den svenske "Euphoria", der i 2012 vandt det internationale melodigrandprix.

Jeanette Bonde, der stiller op med "Hurricane", er ved Nordicbet også en del af midterfeltet. Ved Danske Spil ser man dog hendes sejr som mindre sandsynlig, og her ligger hun på samme odds som drengegruppen Calling Mercury med "Big Little Lies" og Thomas Rings "Vesterbro".

Med skidt sandsynlighed til at sejre ligger Rikke Skyttes "Color My World" og René Machons "Warriors" ved begge bookmakere. Det har dog ikke slået René Machon ud.

- Mit nummer er tidsløst og har det internationale snit og en god historie. Omkvædet bærer et budskab, jeg rigtig godt kan lide, og jeg tror godt, "Warriors" kan gå hele vejen til Kiev, siger René Machon.

Ved Nordic Bet ser man det meget usandsynligt, at en sang på dansk vil løbe med sejren. Her finder man nemlig Thomas Ring med sit nummer, "Vesterbro", til allerhøjeste odds på svimlende 50.