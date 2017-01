Sønderborg blev vraget som kulturby: Vi havde noget unikt

Fem år senere ærgrer det Sønderborgs daværende borgmester, Aase Nyegaard, at den prestigefulde titel gik Sønderborgs næse forbi.

- Det er forkert at sige, at jeg ikke var skuffet. Når jeg går ind i noget, er det jo altid for at vinde.

- Vi havde noget unikt at byde på. Men jeg bærer ikke nag til Aarhus. Jeg vil hellere se fremad, siger Aase Nyegaard, der i dag er viceborgmester i Sønderborg valgt for Fælleslisten.

Sønderborgs plan som kulturby var at lave et grænseoverskridende samarbejde med Schleswig-Holstein på den anden side af grænsen.

Det ville ifølge Aase Nyegaard have sendt et stærkt signal:

- Jeg vil ikke sige, at noget er bedre end andet. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det lige præcis var en grænseregion, der havde fået det stempel.

- Der er så mange steder i Europa, hvor de kan bruge en opskrift på, hvordan man kan leve med hinanden og ikke mod hinanden, siger Aase Nygaard.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det ville tage pusten fra mange at se det, der kunne lade sig gøre i Sønderborg og ned over grænsen, siger Aase Nyegaard.

I stedet blev det Aarhus, der blev kulturhovedstad under overskriften "Rethink". Et tema, der lægger op til at gentænke indgroede vaner og fordomme.

Selv om Sønderborg blev fravalgt som kulturhovedstad, satte kandidaturet alligevel gang i en positiv udvikling.

Viceborgmesteren nævner blandt andet en børneteaterfestival i april, spejderlandslejr og et arrangement for 4000 brandmænd til maj.

Den slags begivenheder er ifølge den tidligere borgmester også med til at sætte Sønderborg på landkortet og tiltrække nye borgere til egnen.

- Det arbejde, vi har gjort og godt vil videre med, er netop det kulturelle islæt.

- For det betyder noget for bosætningen i området, siger Aase Nyegaard.