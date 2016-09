Søn slog far ihjel og gemte liget i tre måneder

En ung mand er blevet dømt for at have dræbt sin far i Esbjerg for næsten to år siden. Liget blev svøbt i plastik og anbragt i et skab i cirka tre måneder, før det blev fundet.

Retten i Esbjerg har mandag dømt den 22-årige søn til anbringelse på psykiatrisk afdeling.