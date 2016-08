Send til din ven. X Artiklen: Søn sigtes for at have dræbt sin mor i Brabrand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søn sigtes for at have dræbt sin mor i Brabrand

Danmark - 31. august 2016 kl. 09:03 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mand sigtes af Østjyllands Politi for at have slået sin 78-årige mor i Brabrand ved Aarhus ihjel. Han fremstilles i grundlovsforhør onsdag formiddag