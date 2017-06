Socialtilsynet lukkede sidste år 16 plejefamilier

Socialtilsynet lukkede 16 plejefamilier i 2016. I de fleste tilfælde skyldtes det plejefamiliens manglende kompetencer, men der er også et eksempel med fysiske overgreb og en plejeforælder med et alkoholmisbrug.

Det viser en aktindsigt ifølge fagbladet Socialpædagogen.

- Det er grum læsning, men det bekræfter mig i, at det er godt, at vi har fået socialtilsynene, så der bliver holdt bedre øje med forholdene på anbringelsesstederne, siger Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen til Socialpædagogen.

En række skandalesager om omsorgssvigt i plejefamilier førte til, at man oprettede Socialtilsynet.

Sisse Bøgild, der er formand for TABUKA, der er Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte, mener, at det er vigtigt med tilsynene.

- Der er ingen mening i at fjerne et barn fra asken til ilden. Det giver ikke mening at fjerne et barn fra en familie med et misbrug til en anden familie med et misbrug, siger Sisse Bøgild til Ritzau.

Socialtilsynet fører tilsyn med mere end 6000 plejefamilier.

Før tilsynet blev indført var det den enkelte kommune, der førte tilsyn med plejefamilier. Sådan er det dog stadig for 1000 plejefamilier, der kun er godkendt til at tage sig af bestemte børn.

Sisse Bøgild mener, at de 1000 plejefamilier også bør tjekkes af Socialtilsynet.

- Tilsynet er en sikkerhed for både barn og plejefamilie. Det er vigtigt, at barnet ved, at det kan henvende sig. For plejefamilien skulle det gerne være sådan, at tilsynet er en samarbejdspartner.

- Når det er kommunen, der tjekker, så er det lidt ligesom politiet, der tjekker politiet, og vi har jo fundet ud af, at det ikke duer, siger formanden.

Hun er selv blevet anbragt som barn, og hun har i dag selv et plejebarn, som hun er konkret godkendt til. Dermed bliver hun ikke selv tjekket af Socialtilsynet, men af kommunen.