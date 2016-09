Socialtilsyn retter kritik mod omstridt botilbud

Socialtilsynet vurderer, at der er borgere, som er så plejekrævende, at "de ikke profiterer af tilbuddet". Ifølge rapporten er den pædagogiske og psykologiske støtte til de sindslidende beboere "fraværende".

En stor del af de interviewede beboere er så utrygge, at de ikke tør forlade deres bolig om aftenen og i nattetimerne, hvor misbrugsmiljøet styrer med blandt andet indbrud, vold og hærværk.

Derudover er mindst to af de sindslidende beboere så syge, at deres sundhed og trivsel i det nuværende tilbud ligefrem er truet.

Ifølge lektor i socialret på Aalborg Universitet John Klausen er der tale om en markant og meget alvorlig kritik af botilbuddet og kommunen.

- Der er både behov for yderligere støtte og formentlig også et mere velegnet tilbud til nogle af beboerne, siger John Klausen til Jyllands-Posten.

Han mener, at sagen er et udtryk for, at kommunerne misbruger hjemlen i almenboligloven til at give et botilbud i eget hjem, hvor staten finansierer en større del af udgifterne, frem for en boform efter serviceloven, hvor kommunen står for alle udgifterne.

Hos Københavns Kommune siger borgercenterchefen i socialforvaltningen, Jan Jensen, at et mindre antal beboere har plejebehov ud over normalt i målgruppen.

- Der er iværksat plejeplaner, der sikrer tydelighed om borgernes behov og støtter medarbejderne i udførslen af opgaverne. Derudover arbejder forvaltningen på at finde et mere passende tilbud til disse borgere, siger han.