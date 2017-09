Socialrådgivere halter bagefter på troværdigsbarometer

For første gang er faggruppen socialrådgivere med på et troværdighedsbarometer, som måler befolkningens holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Mads Bilstrup, der er formand for Region Nord i Dansk Socialrådgiverforening, peger på, at socialrådgivere er udfordret af, at de bliver ansigtet på lovgivningen, som er besluttet i Folketinget.

- Vi administrerer en lovgivning og træffer afgørelser om folks liv, deres sygdom og især deres økonomi. Dem der har været i kontakt med det sociale system har oplevet at få hjælp, men måske ikke den hjælp, de kunne ønske sig, siger Mads Bilstrup.

Han fremhæver, at økonomien for mange borgere er blevet mere presset de senere år.

Blandt andet er der blevet indført et loft over kontanthjælpen og den såkaldte 225-timers-regel, som betyder, at folk bliver trukket i ydelse, hvis de ikke har arbejdet mindst 225 timer det seneste år.

- Det kan være svært at forstå, hvorfor man skal have så få penge at leve for, og hvorfor det kan være så svært at få hjælp fra det sociale system, siger Mads Bilstrup.

- Og den frustration bliver direkte overført til socialrådgiverne, som primært sidder ude i de sociale forvaltninger.

I undersøgelsen er 25 faggrupper rangeret på en skala fra et til fem, hvor fem er meget høj troværdighed, og et er meget lav troværdighed. Socialrådgiverne får 3,04

Det er Epinion, som har lavet undersøgelsen af danskerne opfattelse af forskellige faggruppers troværdighed for Radius Kommunikation.

Den er udarbejdet på baggrund af svar fra 2037 repræsentativt udvalgte danskeres besvarelser i august.

Jordemødrene topper listen med 4,13 point, mens folketingspolitikere skraber bunden med 2,07 point.