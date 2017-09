Socialrådgivere: Reform presser sygemeldte unødigt

Men virkeligheden er langt mere nuanceret, og den ydelse, man får på jobafklaring, er for lav, mener Dansk Socialrådgiverforening.

- Borgerne bliver ramt hårdt, fordi de bliver sat ned på en lavere ydelse, siger Rasmus Hangaard Balslev, formand for Region Øst i Dansk Socialrådgiverforening.

Under forløbet modtager den sygemeldte en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne.

- Jo længere folk går på en meget lav ydelse, desto sværere er det at få folk tilbage i arbejde, fordi det går meget hårdt ud over deres hverdag, siger han.

Beskæftigelsesministeriets nye tal viser, at 27 procent er kommet i beskæftigelse, tre måneder efter at jobafklaringsforløbet er afsluttet.

Men det er ikke tilstrækkeligt til at konkludere, at reformen har været en succes, mener Dansk Socialrådgiverforening.

- Vi mangler et sammenligningsgrundlag i forhold til før reformen. Vi skal være de første til at sige, at jo flere, der kommer i beskæftigelse, desto bedre, siger han.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener ikke, at sammenligningsgrundlaget er for tyndt.

- Jeg synes, at tallene taler for sig selv, siger han.

- Men når vi laver en mere omfattende evaluering senere i 2018, vil man også få et bedre sammenligningsgrundlag. Man kan ikke bare lave en én-til-én-sammenligning med før reformen, for der er tale om nye værktøjer, siger ministeren.

Blandt de nye værktøjer er det såkaldte jobafklaringsforløb, som er en helhedsorienteret og individuelt tilpasset indsats.

Efter 22 uger på sygedagpenge skal kommunen vurdere, om den sygemeldte skal fortsætte på sygedagpenge eller i jobafklaring.

Socialrådgiverne mener, at 22 uger er for kort en tidsramme, blandt andet fordi der er lange ventetider på dokumenter fra sundhedsvæsnet.

Helle Linnet, formand for Socialchefforeningen, som repræsenterer socialchefer i kommunerne, er mere positivt stemt over for reformen.

- Den enkelte sagsbehandler kan komme til at sidde med flere sager. Men da vi kan se på jobcentrene, at vi har færre på almindelige dagpenge, så kan vi møblere lidt rundt på sagsbehandlerne, siger hun.